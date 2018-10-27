В «Нафтогазе» украинскую экономику назвали «фейл-кейсом»

Киев, , 07:53 — REGNUM Позиции Украины в мировой экономике далеки не только от лидерских, но и от средних, заявил исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на дискуссионной площадке журнала «Новое время».

Представитель «Нафтогаза Украины» призвал оставить эмоции и объективно оценить состояние украинской экономики.

«Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки», — заявил Коболев.

«Фейл-кейсом» в экономике называют неудачный проект.

Андрей Коболев подчеркнул, что Украине потребуются радикальные шаги, чтобы занять достойное место в глобальной экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября украинский политик из партия «За життя» Виктор Медведчук заявил, что зависимость от кредитов МВФ лишает Украины экономической и политической независимости.