Суббота, 27 Октября 2018 года
08:22:06 МСК

В «Нафтогазе» украинскую экономику назвали «фейл-кейсом»

Экономика

«Фейл-кейсом» в экономике называют неудачный проект

Киев, 27 октября 2018, 07:53 — REGNUM  Позиции Украины в мировой экономике далеки не только от лидерских, но и от средних, заявил исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на дискуссионной площадке журнала «Новое время».

Представитель «Нафтогаза Украины» призвал оставить эмоции и объективно оценить состояние украинской экономики.

«Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки», — заявил Коболев.

«Фейл-кейсом» в экономике называют неудачный проект.

Андрей Коболев подчеркнул, что Украине потребуются радикальные шаги, чтобы занять достойное место в глобальной экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября украинский политик из партия «За життя» Виктор Медведчук заявил, что зависимость от кредитов МВФ лишает Украины экономической и политической независимости.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить