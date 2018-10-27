ФБР начало расследование в отношении компании Tesla

Сан-Франциско, США, , 03:36 — REGNUM ФБР инициировало расследование в отношении компании Tesla, которую бюро подозревает в предоставлении ложной информации инвесторам о количестве выпущенных электромобилей, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что расследование курирует прокуратура Сан-Франциско (штат Калифорния). Наибольший интерес для ФБР представляют реальные объемы выпуска автомобилей Tesla Model 3. Бюро проверит, соответствуют ли реальные данные о выпуске электромобилям той информации, которой руководство компании делилось со своими инвесторами.

Отмечается, что поводом к активизации расследования послужило досудебное соглашение руководства Tesla и Илона Маска с комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Представители Tesla заявили, что в компанию действительно приходили запросы от американского минюста с просьбой предоставления информации, имеющей отношение к прогнозам выпуска электромобилей Model 3. Представители подчеркнули, что ведут сотрудничество с американским минюстом.

Напомним, 17 октября суд в США одобрил досудебное соглашение между Tesla и комиссией по ценным бумагам США. По соглашению глава Tesla Илон Маск должен освободить кресло главы совета директоров на три года и выплатить штраф в размере $20 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября компания Tesla отчиталась о позитивных экономических результатах. По ее данным, большую долю прибыли за третий квартал 2018 года компании принесло увеличение производства электромобилей Model 3. На фоне этих заявлений акции Tesla выросли в цене.

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