Экономика Молдавии под угрозой: гастарбайтеры стали слать меньше денег

Кишинёв, , 01:29 — REGNUM Объем денежных переводов в Молдавию из-за рубежа за девять месяцев 2018 года вырос примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $955 млн. Как сообщили в Нацбанке Молдавии, денежные переводы пока сохраняют динамику, передает ИА REGNUM.

Вместе с тем, если в первом полугодии объемы переводов уверенно росли, заметно превышая уровень прошлого года, то с июля началось падение, и в сентябре было зарегистрировано снижение денежных переводов на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как отмечается, 42,9% переводов физическим лицам поступили из стран Европейского союза, 26,2% — из СНГ (почти все — из России) и 30,9% — из остальных стран мира.

В структуре валют — 48,2% поступили в евро, 44,7% — в долларах США, 7,1% — в российских рублях.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики. С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей.

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