В Китае значительно сократился объем чистых продаж иностранной валюты

Пекин, , 22:47 — REGNUM Государственное управление валютного контроля (ГУВК) КНР обнародовало данные о заметном сокращении в первые три квартала 2018 года объемов чистой продажи иностранной валюты, сообщает 26 октября Синьхуа.

Разница между объемами покупки и продажи валюты за этот период банками, по оценкам ведомства, составляет 28,1 млрд долларов в пользу валютных продаж. При этом отмечается, что данный показатель в текущем году по сравнению с прошлым в годовом исчислении сократился на 75%.

Как заявила официальный представитель ГУВК Ван Чуньин, «трансграничные потоки капитала страны оказались в целом стабильны, а предложение и спрос на валютном рынке Китая в основном остаются сбалансированными».