В Москве приступили к строительству нового участка Большой кольцевой линии

Москва, , 22:35 — REGNUM В Москве началась прокладка тоннеля между двумя строящимися станциями Большой кольцевой линии метрополитена «Нижние Мневники» и «Улица Народного Ополчения». Проходческий щит был запущен сегодня, 26 октября. При запуске проходческого щита присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

На прокладку тоннеля понадобится примерно шесть месяцев. При этом два проходческих щита будут прокладывать отдельные тоннели. Максимальная скорость щитов — 7 сантиметров в минуту. Работают щиты круглые сутки.

«Каждый запуск щита — это новые темпы, новый участок и уже реальная работа по соединению различных станций. На северо-западе у нас очень важный участок, предстоит строить тоннели под каналом имени Москвы. Надеюсь, что проходка обойдется без каких-либо ЧП, потому что строители проверенные. Ждем этот щит на «Улице Народного Ополчения» уже в мае будущего года», — сказал Собянин.

Напомним, что западный участок Большой кольцевой линии должен быть завершен к 2020 году.

Стоит отметить, что Большая кольцевая линия строится сразу на нескольких участках. Всего под землей работают 12 проходческих щитов.