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Украина планирует увеличить товарооборот с Белоруссией в два раза

Экономика

С $4,6 млрд до $10 млрд

Минск, 26 октября 2018, 23:30 — REGNUM  Товарооборот между Украиной и Белоруссией может составить $10 млрд, заявил президент Украины Петр Порошенко в Гомеле в ходе первого Форума регионов Украины и Белоруссии, сообщает 26 октября УНИАН.

По его словам, в 2018 году товарооборот между странами должен составить $5,3 млрд, а в 2019 году — не менее $7 млрд. Чтобы продолжить рост торговли, должны быть отменены все ограничения на торговлю сельскохозяйственной продукцией и древесиной, считает Порошенко. Он добавил, что Киев должен возобновить экспорт металлопроката в Белоруссию.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Украиной и Белоруссией вырос на 20% и составил $4,6 млрд.

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Белорусско-украинские отношения
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