Украина планирует увеличить товарооборот с Белоруссией в два раза

Минск, , 23:30 — REGNUM Товарооборот между Украиной и Белоруссией может составить $10 млрд, заявил президент Украины Петр Порошенко в Гомеле в ходе первого Форума регионов Украины и Белоруссии, сообщает 26 октября УНИАН.

По его словам, в 2018 году товарооборот между странами должен составить $5,3 млрд, а в 2019 году — не менее $7 млрд. Чтобы продолжить рост торговли, должны быть отменены все ограничения на торговлю сельскохозяйственной продукцией и древесиной, считает Порошенко. Он добавил, что Киев должен возобновить экспорт металлопроката в Белоруссию.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Украиной и Белоруссией вырос на 20% и составил $4,6 млрд.