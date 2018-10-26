Экономическое положение населения ЮАР ухудшается

Кейптаун, , 22:27 — REGNUM Все больше и больше южноафриканцев обвиняют в своих растущих долгах повышение стоимости жизни, вызванное, среди прочего, высокими ценами на топливо и увеличением НДС, сообщает новостное агентство «African News Agency».

По словам Дэнни Зандамела, генерального директора финансовой компании Ithala SOC Ltd, с начала октября начался рост цен на топливо. Очередной скачек цен ожидается в начале ноября. К тому же, южноафриканский ранд теряет свои позиции на рынке валют, что также ведет к росту потребительских расходов.

Зандамела также отмечает, что отсутствие финансовой грамотности среди молодежи также является одной из причин ухудшения экономического положения населения. «Лица, которые плохо разбираются в денежных вопросах, часто попадают в долговую ловушку, — сказал Зандамела.

Согласно индексу финансового благосостояния домохозяйств Momentum / Unisa Household Wealth Index, только четверть южноафриканских семей считаются финансово здоровыми.

Но есть и хорошие новости. Чистое благосостояние по последним расчетам все же растет — в 2017 году оно увеличилось на 451 млрд рандов. Число южноафриканцев с плохим кредитным рейтингом уменьшается. В прошлом году только 39,1% потребителей имели плохую кредитную историю — самый низкий процент в течение многих лет.

Численность безработных все еще растет и, как ожидается, достигнет 7,2 миллиона к концу этого года — на 1,3 миллиона больше, чем в конце 2016 года.