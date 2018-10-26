Subaru отзовет сотни тысяч автомобилей из-за технических неполадок

Токио, , 23:08 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru столкнулся с очередным скандалом из-за новой модели BRZ. По информации самой компании, в автомобилях установлены неисправные двигатели.

По сообщению японской информационной газеты «Асахи Симбун», Subaru приняло решение отозвать 420 тысяч автомобилей с японских и американских рынков. Кроме этого, изъятию также будут подлежать автомобили, разработанные совместно с другим японским производителем Toyota, в которых за двигатель «отвечал» как раз Subaru. Убытки компании могут превысить 222 миллиона долларов.

С осени 2017 года Subaru столкнулся с рядом скандалов, в том числе и с неквалифицированными рабочими, проводящими осмотр транспортных средств и с фальсификациями данным по уровням выбросов выхлопных газов и использования топлива.