Lotte вложит 45 млрд долларов в создание рабочих мест в Южной Корее

Сеул, , 21:46 — REGNUM 25 октября руководство одного из крупнейших южнокорейских производственных конгломератов Lotte Group объявило о намерении инвестировать 45 миллиардов долларов и нанять более 70 000 новых сотрудников в ближайшие пять лет. Такие меры обусловлены сложной экономической ситуацией в стране и самой Lotte, пояснил глава компании Шин Дон Бин.

Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, Lotte направит более 70% своих капиталовложений в Республику Корея, причём 10,5 миллиардов будут вложены уже в 2019 году. Целью является возобновление активности компании, после того, как она фактически прекратила свою деятельность в Китае, а сам господин Шин провёл 8 месяцев в тюрьме за дачу взяток бывшему президенту.

Основными сферами инвестиций станут химическое производство и строительство — на них будут направлены 40% всех средств. 25% будут вложены в развитие онлайн-бизнеса и открытие новых торговых центров. Lotte также планирует широко внедрять искусственный интеллект и технологию «больших данных».