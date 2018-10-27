Экспорт южнокорейского авиастроения вырос на 16% за счет военных поставок

Сеул, , 00:00 — REGNUM Экспорт продукции авиационной промышленности из Южной Кореи за три квартала 2018 года вырос на 15,8% по сравнению с итоговым показателем 2017 года. Главным образом, за рубеж продаются учебные военные самолеты, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На продажах самолетов, компонентов космических аппаратов и систем авионики южнокорейские предприятия заработали 1,84 миллиардов долларов — на 250 миллионов долларов больше, чем годом ранее. Продажи самолетов выросли на 18,6% до 380 миллионов долларов — в основном, за счёт экспортных военных поставок. В частности, 6 легких учебно-боевых самолетов Т-50 были проданы Ираку, 4 — Таиланду. Самолёт был разработан корейским авиастроительным концерном Korea Aerospace Industries Ltd вместе с американским конгломератом Lockheed Martin.

Также за 9 месяцев 2018 года были заключены новые военные контракты на ближайшие три года на сумму 3,86 миллиардов долларов.