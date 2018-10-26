ВВП на душу населения в Южной Корее превысил $30 000

Сеул, , 22:54 — REGNUM Внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения Республики Корея превысил отметку в 30 000 долларов; следующий рубеж — 40 000, как ожидается, будет пройден уже в 2023 году. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS со ссылкой на комитет по бюджету Национального собрания республики.

Население Южной Кореи составляет 51,5 млн человек, объём ВВП в 2018-м достигнет 1,55 млрд долларов — таким образом, показатель на душу населения превысит 30 тыс. долларов. По объёму ВВП Республика Корея занимает 1-е место в мире, а по ВВП на душу населения — 26-е.

Прошлая отметка в 20 тысяч долларов была преодолена 12 лет назад.