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ВВП на душу населения в Южной Корее превысил $30 000

Экономика

Экономика республики продолжает расти, несмотря на наличие негативных факторов

ВВП на душу населения в Южной Корее превысил $30 000
Funki50
Сеул. Южная Корея

Сеул, 26 октября 2018, 22:54 — REGNUM  Внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения Республики Корея превысил отметку в 30 000 долларов; следующий рубеж — 40 000, как ожидается, будет пройден уже в 2023 году. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS со ссылкой на комитет по бюджету Национального собрания республики.

Население Южной Кореи составляет 51,5 млн человек, объём ВВП в 2018-м достигнет 1,55 млрд долларов — таким образом, показатель на душу населения превысит 30 тыс. долларов. По объёму ВВП Республика Корея занимает 1-е место в мире, а по ВВП на душу населения — 26-е.

Прошлая отметка в 20 тысяч долларов была преодолена 12 лет назад.

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Зарубежная хроника
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