Минсельхоз: Рост оптовых цен на сахар не скажется на потребителе

Москва, , 21:34 — REGNUM Зафиксированный рост оптовых цен на сахар в России не отразится на стоимости товара для конечных потребителей. Об этом заявили 26 октября в пресс-службе Минсельхоза России.

«Изменение оптовой цены на сахар не влияет на его стоимость для конечного потребителя. Динамика розничной цены гораздо менее выражена чем оптовая, которая в большей степени подвержена волатильности», — приводит комментарий ведомства РБК.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Минсельхозе сообщили, что оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе выросла на 50% по сравнению с 2017 годом и на 44% за период с начала текущего года. По состоянию на 18 октября оптовая цена составила 35,97 рубля за килограмм.

Позднее в ведомстве заявили, что не видят предпосылок для возникновения дефицита сахара на российском рынке, и выразили мнение, что при существующих ценах производители могут стабильно работать и наращивать экспортный потенциал.

В Федеральной антимонопольной службе России пообещали проанализировать ситуацию с ценами на сахар и обнародовать свои выводы в течение десяти дней.

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