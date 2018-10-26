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Эфиопия привлекла 4 миллиарда долларов инвестиций из-за рубежа

Экономика

Эфиопская инвестиционная комиссия объявила, что страна привлекла 3,75 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2017/18 финансовый год

Аддис-Абеба, 26 октября 2018, 23:50 — REGNUM  За прошедший 2017/18 финансовый год Эфиопия получила в качестве прямых иностранных инвестиций около 4 миллиардов долларов США для реализации иностранных и отечественных проектов, рассказал директор по связям с общественностью эфиопской инвестиционной комиссии Меконнын Хайлю. Об этом информируетагентство Эфиопии The Ethiopian Herald.

Директор заявил, что это стало возможным благодаря внедрению различных пакетов стимулирования и эффективной системы предоставления услуг, а также вследствие устранения ряда других барьеров, стоявших на пути потенциальных инвесторов.

Он также отметил, что комиссия предоставила лицензии примерно 4 тысяч инвесторам через единый реестр, чтобы облегчить предоставление услуг.

Меконнын также сказал, что политическая нестабильность, нехватка валюты и отсутствие надлежащего управления являются одними из основных проблем, с которыми комиссия сталкивалась на протяжении многих лет в выполнении своих задач. По словам директора, в результате некоторые инвестиционные проекты были плохо реализованы, однако даже в самых трудных условиях комиссия пыталась лоббировать потенциальных инвесторов, предлагая различные пакеты стимулов.

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Зарубежная хроника
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