Эфиопия привлекла 4 миллиарда долларов инвестиций из-за рубежа

Аддис-Абеба, , 23:50 — REGNUM За прошедший 2017/18 финансовый год Эфиопия получила в качестве прямых иностранных инвестиций около 4 миллиардов долларов США для реализации иностранных и отечественных проектов, рассказал директор по связям с общественностью эфиопской инвестиционной комиссии Меконнын Хайлю. Об этом информируетагентство Эфиопии The Ethiopian Herald.

Директор заявил, что это стало возможным благодаря внедрению различных пакетов стимулирования и эффективной системы предоставления услуг, а также вследствие устранения ряда других барьеров, стоявших на пути потенциальных инвесторов.

Он также отметил, что комиссия предоставила лицензии примерно 4 тысяч инвесторам через единый реестр, чтобы облегчить предоставление услуг.

Меконнын также сказал, что политическая нестабильность, нехватка валюты и отсутствие надлежащего управления являются одними из основных проблем, с которыми комиссия сталкивалась на протяжении многих лет в выполнении своих задач. По словам директора, в результате некоторые инвестиционные проекты были плохо реализованы, однако даже в самых трудных условиях комиссия пыталась лоббировать потенциальных инвесторов, предлагая различные пакеты стимулов.