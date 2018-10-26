В Эфиопии построят новые дороги на полмиллиарда долларов

Аддис-Абеба, , 21:39 — REGNUM Управление дорожного движения Эфиопии заключило восемь контрактов на строительство дорог и инфраструктуры на сумму в полмиллиарда долларов. Соглашение было подписано между инженером Хабтаму Тегенне, который является генеральным директором управления, и подрядчиками, сообщает 25 октября эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

По плану будут построены автомобильные дороги протяженностью 600 километров. Предполагается также модернизировать дорожное покрытие с бетона до асфальта. Реализовать проекты планируется в течение трех лет.

Хабтаму Тегенне, генеральный директор управления, отметил, что реализация этих проектов необходима для обеспечения эффективного транспортного обслуживания как в сельских, так и в городских районах. Строительство, модернизация и расширение дорог необходимы для создания рабочих мест, расширения малых городов и укрепления социальных институтов, таких как школы и медицинские центры.