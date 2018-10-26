Силуанов объяснил, почему американские пенсионеры хранят деньги в РФ

Москва, , 21:29 — REGNUM Американские пенсионные фонды вкладывают деньги в российские гособлигации из-за особой надежности бумаг, заявил 26 октября первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Наши бумаги, которые мы выпускаем — облигации федерального займа (ОФЗ), — они отличаются особой надежностью среди других стран развивающихся рынков. Потому что если мы посмотрим, как менялась стоимость таких же облигаций в Турции, Бразилии, Аргентине, то динамика стоимости резко менялась исходя из различных событий. Подняли ставку американцы — резко пошли туда капиталы, и пошли они с развивающихся рынков», — сказал он.

В России, отметил Силуанов, базовые экономические условия таковы, что «у нас очень надежная финансовая система».

«И даже фонды, которые хранят пенсионные сбережения пожарных, угольщиков или каких-то других профессий, они вкладывали в наши бумаги. Сейчас что говорят американцы? «Мы, возможно, введем санкции на долг». Что им делать? У них хорошая доходность от наших бумаг. Начинают думать: вывести или нет? Если выведут — они потеряют хороший доход», — заключил первый вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионные фонды США вложили в государственные облигации РФ и в оказавшиеся под санкциями российские компании 1,5 млрд долларов. Самое крупное вложение сделал американский пенсионный фонд калифорнийских пожарных и полицейских California Public Employees' Retirement System (CalPERS), который обслуживает почти 2 млн пенсионеров, — 1,1 млрд долларов.

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