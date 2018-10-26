ЕБРР может отказаться от покупки украинского госбанка из-за арестов

Киев, , 21:21 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может отказаться от сотрудничества с госбанком Украины «Ощадбанком» на фоне арестов его менеджеров, сообщают 26 октября украинские «Вести».

Согласно сообщению, ЕБРР и «Ощадбанк» в 2016 году подписали меморандум о сотрудничестве. Европейский банк должен был войти в капитал «Ощадбанка», то есть купить его, а украинский госбанк, в свою очередь, — подключиться к кредитной программе ЕБРР. Однако после ареста заместителя главы «Ощадбанка» в ЕБРР серьезно задумались о целесообразности сделки.

Напомним, по делу о краже $20 млн из «Ощадбанка» уже задержаны 10 человек, под подозрением сын депутата Верховной рады.