Силуанов описал «катастрофический сценарий» жизни без долларов

Москва, , 20:57 — REGNUM У правительства РФ существует план по переходу на расчеты в национальных валютах, заявил 26 октября первый вице-премьер Антон Силуанов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Будем рассчитываться, предлагать нашим партнерам, в рублях. У нас, в первую очередь, партнеры из ближнего зарубежья. И в других валютах — евро, юанях», — сказал он.

Для обычного гражданина трудностей обращения с долларом не возникнет, по его словам, даже в случае «катастрофического сценария».

«В наших планах в случае катастрофического сценария, если нам американцы перестанут поставлять доллары, наоборот, у нас золотовалютные резервы ЦБ 460 млрд долларов. Если будут санкции в отношении отдельных банков, где есть долларовые вклады, я вас уверяю, что ЦБ всегда подставит плечо, поможет с точки зрения валютной ликвидности. Никаких проблем с долларовыми вкладами не будет», — подчеркнул Силуанов.

Напомним, 15 октября заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил журналистам, что план правительства по дедолларизации не является публичным. «Нет, он ДСП (для служебного пользования — ИА REGNUM )», — ответил он на вопрос.

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