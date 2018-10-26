Силуанов дал прогноз по росту цен на бензин

Москва, , 20:50 — REGNUM Рост цены на бензин в России вызван резким увеличением стоимости нефти, заявил 26 октября первый вице-премьер РФ Антон Силуанов в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Цены на бензин выросли, потому что выросли резко цены на нефть. Нам пришлось в этом году снижать резко акциз, это такая мера оперативного реагирования. В следующем году мы договорились о ценовой политике с нефтеперерабатывающими компаниями», — сообщил он.

По словам первого вице-премьера, если будут цены расти, правительство сможет применить несколько инструментов.

«Первый — ввести экспортную пошлину, которая сразу сделает невыгодным экспорт. Что происходит с ценами на бензин? Поскольку цены на внутреннем рынке достаточно стабильные, а рост на мировом рынке цен на нефть существенный, то все хотят экспортировать нефтепродукты за границу, у нас ничего не остается. Мы введем, в случае необходимости, экспортную пошлину, есть такая возможность», — сообщил Силуанов.

Второй способ, по его словам, — договориться с компаниями и сделать ограничения поставки на экспорт нефтепродуктов, «чтобы больше нефтепродуктов оставалось в России, и, соответственно, давление на цены было понижательное».

«То есть в следующем году каких-либо серьезных изменений ценовой политики на бензин не будет. Да, она будет расти. Но она будет расти в рамках темпа инфляции, плюс-минус этого уровня», — пояснил он.

Антон Силуанов подчеркнул, что в правительстве ориентируется на инфляцию, на прогнозный уровень цен на потребительском рынке, «поэтому стоимость бензина в наших прогнозах увязывается именно к этому показателю».

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат зафиксировал в сентябре рост стоимости бензина.

При этом потребительские цены на бензин в сентябре выросли на 0,1%, цены производителей — на 10%.

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