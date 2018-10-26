Предпосылок для дефицита сахара в России нет, считают в Минсельхозе

Москва, , 19:57 — REGNUM Министерство сельского хозяйства РФ не видит предпосылок для появления дефицита сахара на рынке РФ и считает, что при существующих ценах производители могут стабильно работать и наращивать экспортный потенциал.

«Предпосылок к возникновению дефицита сахара на внутреннем рынке не имеется», — говорится в заявлении ведомства.

Отметив, что цены производителей на сахар являются высоко волатильными, Министерство сельского хозяйства напомнило, что в 2017 году цены были низкими — 22,98 рубля за 1 кг и соответствовали 2013 году — 23 рубля за кг. Рентабельность производителей была низкой и не обеспечивала нормальной доходности предприятий, констатирует министерство.

В 2018 году цены складываются на уровне 35,95 рубля за 1 кг и, таким образом, восстанавливаются до уровня 2016 года — 36,9 рубля. При таких ценах производители могут обеспечить стабильную переработку и наращивать экспортный потенциал, уверены в Минсельхозе.

Министерство также отмечает, что в последние годы в сахарной отрасли достигнуты рекордные показатели производства сахара из сахарной свеклы. В 2017 году производство достигло 6,7 млн тонн. Это позволило полностью заместить выработку сахара из импортного сахара-сырца и увеличить экспорт. Так, если в 2011 году производство сырцового сахара составил 2,4 млн тонн, в 2016 году — 250 тыс. тонн, то в 2017 и 2018 годах такой сахар не вырабатывался. В 2017 году экспорт свекловичного сахара достиг 550 тыс. тонн.

По данным Минсельхоза, внутреннее потребление сахара составляет около 5,8 млн тонн. Внутренне производство с учетом переходящих запасов, которые на начало 2018 года составили 4,8 млн тонн, его полностью обеспечивает, подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА РЕ, ранее в СМИ начала распространяться информация о том, что цены на сахар в Южном федеральном округе с начала года выросли более чем на 40%, причем резкое подорожание началось в сентябре.

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