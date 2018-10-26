Сервисы такси выступили против запрета на регулировку тарифов

Москва, , 18:50 — REGNUM Сервисы таксомоторных перевозок «Везет», «Ситимобил», Maxim и «Яндекс.Такси» выступили против предложения властей Москвы на законодательном уровне запретить участие агрегаторов в регулировании стоимости поездок. Соответствующее совместное заявление вышеуказанные сервисы такси выпустили сегодня, 26 октября.

Онлайн-сервисы такси напомнили, что цены на поездки сейчас определяются рынком в интересах пассажиров и перевозчиков по соглашению с партнерами-таксопарками и индивидуальными предпринимателями. Единый максимальный тариф — основа работы онлайн-сервисов.

Именно благодаря этой системе заказ можно передавать ближайшему свободному водителю, а это, в свою очередь, ведет к сокращению времени подачи машины и формирует стоимость поездки, которая не меняется в пути.

Если же на законодательном уровне сервисам будет запрещено участвовать в определении тарифов, то это приведет к развалу всей системы, невозможности быстро подать машину потребителю, а все заказы будут получать те, кто предлагает наименьшую цену поездки. Но при этом водитель, предлагающий наименьшую цену может находиться далеко от потребителя, что автоматически ведет к значительному увеличению холостого пробега и росте средней цены поездки.

В итоге онлайн-сервисы такси выступают против предложения правительства Москвы. Если эти предложения будут приняты, то российский рынок такси будет отброшен на 15 лет назад.