Белоруссия — «украинский офшор» для России — эксперт

Киев, , 18:19 — REGNUM Украина через Белоруссию экспортирует большие объемы товаров на российский рынок. Она стала «украинской офшорной зоной в Российской Федерации». Об этом 26 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Сегодня Беларусь де-факто является украинской оффшорной зоной в Российской Федерации. Через Беларусь мы поставляем огромный объемы товаров в Россию. Через Беларусь мы получаем много запчастей, товаров. Наша некоторая военная техника ездит на МАЗах. Тут со стороны Беларуси есть очень существенный механизм влияния. Если это перекроется, это станет огромной проблемой», — сказал Бортник.

По его словам, Украина стала офшором Белоруссии на европейском рынке.

«С другой стороны, мы для Беларуси являемся оффшорной зоной в Европейском Союзе. Через территорию Украины в ЕС осуществляется транзит белорусских товаров под видом украинских. Идет очень мощная экономика. На этой экономике можно строить какие-то политические вещи», — пояснил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент Украины Петр Порошенко во время выступления на первом Форуме регионов Украины и Белоруссии в Гомеле заявил, что товарооборот между Украиной и Белоруссией может вырасти c $4,6 млрд до $10 млрд.

По его словам, Минск согласился в ближайшее время снять ограничения на торговлю древесной, открыть свой рынок для продукции украинской металлургии и сельского хозяйства.

«Я уверен, мы может с легкостью удвоить наш товарооборот, и цифра в 10 млрд — вполне реальна. В значительной части этому бы способствовало возобновление экспорта украинского металлопроката в Республику Беларусь, а также отмена ограничений как на торговлю сельскохозяйственной продукцией, так и на торговлю древесиной. Мы с Александром Григорьевичем договорились создать рабочую группу, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения. Расчистить любые преграды, которые мешают взаимной торговле. Это наша с вами задача. Делаю прогноз, что эта группа будет создана в ближайшее время», — добавил Порошенко.