ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на сахар в России

Москва, , 17:50 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России изучает ситуацию с ростом оптовых цен на сахар в России. Об этом сообщил журналистам 26 октября глава ведомства Игорь Артемьев.

«Необходимо понимать, что сахар — это биржевой товар. Он котируется на бирже, и если возникает дефицит, цены на бирже могут расти. И они периодически то растут, то падают», — отметил глава ФАС.

По его словам, антимонопольная служба намерена проанализировать ситуацию и в течение десяти дней представит свои выводы.

Напомим, ранее сегодня Минсельхоз России обнародовал данные, согласно которым оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе выросла на 50% по сравнению с 2017 годом и по состоянию на 18 октября составила 35,97 рубля за килограмм.

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