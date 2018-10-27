Наступает эпоха империалистического Китая?

Пекин, , 18:03 — REGNUM Сможет ли Китай, плотно встроившийся в мировую капиталистическую систему, показать миру некий «здоровый глобализм», рассуждает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов. Законы империализма нельзя обойти, идя по империалистической стезе. Как бы Китай ни утверждал свой коммунистический генезис, суровая капиталистическая логика диктует этой стране все нормы современного капитализма. Имущественное расслоение, слежка за гражданами, способная стать тотальной, характерное для капитализма противопоставление власти и населения — все эти тенденции показывает современный Китай. И в процессе «естественного замещения» им роли глобального финансового лидера, эти тенденции будут только усиливаться. С другой стороны, китайские инвестиции в экономики других стран рано или поздно станут причиной конфликта с объединенным Западом. Точнее говоря — уже становятся, в тех случаях когда Китай пытается купить какую либо компанию, способную усилить его и без того растущий технологический потенциал. Ведь Запад не хочет в какой-то момент оказаться лицом к лицу с Китаем, превосходящим его не только в финансовой, но и военно-технической сфере. Не станет ли Россия жертвой этого состязания двух империализмов, из которых один ничуть не лучше другого?

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