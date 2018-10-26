Слова о беспрецедентном росте зарплат в РФ — издевательство?

Москва, , 17:34 — REGNUM Когда министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина уволят за полное служебное несоответствие, эту хорошую новость страна оценит очень позитивно, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв Топилина оценивать хорошие новости позитивно, а также его реплику о беспрецедентном росте зарплат в РФ.

«В средние века людям с альтернативной одарённостью иногда зашивали рты суровой ниткой для их же собственного блага, чтобы они не дискредитировали ни себя, ни окружающих, — сказал Делягин. — И я думаю, что, если бы премьер-министром РФ был бы человек, способный читать ну хотя бы сводки Росстата, он поступил бы с господином Топилиным каким-то похожим образом… Потому что господин Топилин действительно не соврал».

Делягин подчеркнул, что данные Росстата действительно показывают, что у РФ средняя заработная плата выросла на 11%.

«Маленькая поправка — в номинальном выражении, то есть без учёта инфляции, — добавил экономист. — То есть господин министр действительно озвучивает цифры, которые действительно написаны на бумажке, которую ему кто-то подсунул. Или, может быть, он сам сумел взять это из интернета. Но что это число означает, он не понимает».

Речь же, по словам Делягина, идёт о том, что зарплату уборщиц, инженеров, врачей и рабочих складывают с зарплатами топ-менеджеров и олигархов.

«Господин Топилин не понимает простейшей вещи, — сказал Делягин. — Он не понимает, что у нас увеличиваются зарплаты у топ-менеджеров, а у людей они растут не так сильно».

Кроме того, комментируя слова Топилина об умении позитивно оценивать хорошие новости, Делягин высказался следующим образом:

«Когда господина Топилина уволят за полное служебное несоответствие, эту хорошую новость страна оценит очень позитивно. Я не вижу в саморазоблачении министра никакой хорошей новости. Но господину Топилину всё равно, что о нём думают люди. Я думаю, что господину Топилину важно, что о нём подумает глава правительства или профильный вице-премьер. Ему (Топилину — прим. ИА REGNUM ) важно, чтобы у господина Медведева возникло ощущение, будто под его чутким руководством страна процветает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты РФ, выступая в Госдуме РФ 24 октября, заявил, что в 2018 году в России заработные платы увеличились почти на 11%. По его словам, такие темпы роста зарплат беспрецедентны.

Позже, 26 октября, в ходе работы Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Топилин снова вернулся к этой теме и заверил, что заявление о беспрецедентном росте заработных плат в России в 2018 году было сделано им на основе данных Росстата.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю», — сказал Топилин.

Кроме того, видимо, не удовлетворившись этим объяснением, министр счёл нужным объяснить гражданам РФ, как именно они должны реагировать на «хорошие новости».

«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, а не вызывать вопросы. Надо всё-таки учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — авторитетно заявил Топилин.

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