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Судостроительный комплекс «Звезда» может стать драйвером развития Приморья

Экономика

Дорогостоящая логистика комплектующих поставок требует локализации производства во Владивостоке

Судостроительный комплекс «Звезда» может стать драйвером развития Приморья
Судоверфь «Звезда» с высоты птичьего полёта

Владивосток, 26 октября 2018, 17:14 — REGNUM  25 октября президент Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов дал большое интервью РБК, в котором, в числе прочего, поделился своим мнением по поводу предстоящего строительства атомного ледокола класса «Лидер», конкурс на которое выиграл дальневосточный завод «Звезда».

«Во-первых, ледокол будет строиться заводом «Звезда» впервые. А мы говорим сразу о самом большом ледоколе в мире. Нужны знания, цеха, технологии. Во-вторых, всё оборудование, которое производится для атомного ледокола, делается на территории европейской части России. Логистика неизбежно станет «золотой», — объясняет Рахманов. — В-третьих, «Звезда» вынуждена будет привлекать рабочую силу с существующих, зачастую успешных, верфей. Это значит, что ей нужно будет платить какую-то премию и неизбежно закладывать ее в цену».

Алексей Рахманов совершенно объективен — для того, чтобы продукция завода «Звезда» стала конкурентоспособной на российском и международном рынке, требуется комплексная программа развития промышленного кластера. Летом этого года руководители Роснефти, основного акционера «Звезды», оценивали потенциальное количество заказов на строительство судов — в ближайшее время их может набраться 118. Это означает не только серьезную загрузку самого судостроительного предприятия, но и появление объемных заказов для всех смежных предприятий, логистика поставок с которых действительно будет весьма затратна. Рациональнее, если размещение предприятий, входящих в производственные цепочки, будет локализовано в Приморском крае. Напомним, что город Большой Камень, в котором расположен судостроительный комплекс «Звезда», находится в 20 км от столицы Приморья — Владивостока. Остается надеяться, что новое руководство края рационально оценивает потенциал судостроительной отрасли для дальнейшего развития Приморья.

regnum author Борис Марцинкевич
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