Росрыболовство и Росатом создают совместную рабочую группу

Москва, , 17:01 — REGNUM 25 октября Росрыболовство сообщило о том, что достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы с Росатомом и рыбопромышленными предприятиями. Рабочая группа займется организацией судоходной линии для транспортировки рыбной продукции Дальнего Востока в европейскую часть России по Северному морскому пути.

Напомним, что в 2018 году в России добыт рекордный объем тихоокеанских лососей — свыше 670 тыс. тонн, основные объемы (500 тыс. тонн) пришлись на Камчатский край. Как отметил в своем заявлении заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, «В целях повышения уровня продовольственной безопасности Российской Федерации необходимо развивать альтернативные пути доставки рыбной продукции с Дальнего Востока. Одним из вариантов является организация постоянной судоходной линии для транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути».

Руководитель Дирекции Северного морского пути корпорации Росатом Вячеслав Рукша в связи с этим заявил, что самым оптимальным вариантом доставки рыбной продукции может стать единственный в мире атомный лихтеревоз-контейнеровоз «Севморпуть». Это судно может взять на борт 74 лихтера грузоподъемностью по 300 тонн или 1328 двадцатифутовых контейнеров стандарта ISO. Если вновь сформированная рабочая группа сумеет разработать проект новой судоходной линии, Росатомфлот сможет помочь не только рыболовной промышленности, но и получит возможность сделать менее дорогостоящим так называемый «северный завоз». Росрыболовство считает целесообразным формирование и отправку рыбных грузов в порту Петропавловск-Камчатский, встречными поставками из европейской части России «Севморпуть» сможет доставлять генеральные грузы, необходимые портам Арктического региона.