Глава Крыма обещает льготы всем, кто легализует свои мини-отели

Симферополь, , 17:01 — REGNUM Правительство Крыма готово предоставить льготы крымчанам, которые легализуют свои мини-отели, в противном случае будут применены санкции от ресурсоснабжающих организаций в виде роста тарифа на газ, воду и свет. Об этом 26 октября на заседании архитектурно-градостроительного совета РК заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Понимаю, что жители Крыма издавна занимаются сдачей в аренду своего жилья. Однако этот процесс нужно выводить в легальное законодательное поле. Люди хотят, чтобы происходили улучшения инфраструктуры, при этом делают вид, что к ним каждый день приезжают одноклассники — по 50 человек», — отметил Аксёнов.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос освобождению граждан от налогов сроком на пять лет в случае легализации своего бизнеса.

«Мы готовы предоставлять льготы крымчанам, если люди легализуют свои мини-отели. В противном случае будут применены санкции от ресурсоснабжающих организаций. Будет принята тарифная сетка, рассчитанная на нормы индивидуального жилого строительства, то есть на обычную семью. Если потребление газа, воды и электричества будет многократно повышаться, то и тариф будет расти соответственно», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заверял общественность в том, что в Крыму подготовили методические рекомендации по организации деятельности малых средств размещения, которые продолжают работать «в тени».

«Эти рекомендации станут шагом к целому ряду инициатив, которые в дальнейшем обеспечат детенизацию средств размещения, а, следовательно, и безопасность отдыха на полуострове, повышение качества сервисного обслуживания», — отмечал министр.

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