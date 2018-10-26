Порошенко: Минск готов снять ограничения на торговлю древесиной

Минск, , 16:57 — REGNUM Товарооборот между Украиной и Белоруссией может вырасти c $4,6 млрд до $10 млрд. Об этом 26 октября заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на первом Форуме регионов Украины и Белоруссии в Гомеле.

«Украина рассматривает торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Республикой Беларусь как первый приоритет. Именно потому во главе украинской части комиссии я рекомендовал вице-премьер-министра министра регионального развития Геннадия Зубко. Для Украины Республика Беларусь является стратегическим торговым партнером, а именно пятым торговым партнером в мире… В этом году мы достигли 4,6 млрд не рублей, а долларов США… В этом году мы рассчитываем, что это будет 5,3 млрд, в следующем — не меньше 7 млрд. Должно быть 10 млрд», — сказал Порошенко.

По его словам, Минск согласился в ближайшее время снять ограничения на торговлю древесиной, открыть свой рынок для продукции украинской металлургии и сельского хозяйства.

«Я уверен, мы может с легкостью удвоить наш товарооборот и цифра в 10 млрд — вполне реальна. В значительной части этому бы способствовало возобновление экспорта украинского металлопроката в Республику Беларусь, а также отмена ограничений как на торговлю сельскохозяйственной продукцией, так и на торговлю древесной. Мы с Александром Григорьевичем договорились создать рабочую группу, чтобы расчистить все антидемпинговые ограничения. Расчистить любые преграды, которые мешают взаимной торговле. Это наша с вами задача. Делаю прогноз, что эта группа будет создана в ближайшее время», — добавил Порошенко.

Он сообщил, что семь совместных украинско-белорусских предприятий вошли в реестр крупнейших плательщиков налогов Украины.

«Важно, что в бюджете Украины предусмотрена компенсация за приобретение сложной сельскохозяйственной техники, если она производится, в том числе на совместных предприятиях… Действуют совместны белорусско-украинские предприятия в частности по производству тракторов МТЗ в Николаеве и Нежине. Уверен, что их работа будет восстановлена. По комбайнам нужно восстанавливать (сотрудничество) с «Гомсельмаш», спрос есть. 100 машин Украина может заказать… Лифтовое оборудование в Вышгороде, троллейбусы МАЗ — в Днепре», — рассказал Порошенко.

Он также проинформировал, что Киев и Минск подписали соглашение о реадмиссии.

«Сегодня запланировано подписание 12 соглашений разных видов — межгосударственные, межправительственные, межрегиональные. Отдельно хочу поблагодарить за подписание между Украиной и Беларусью соглашения о реадмиссии. Это точно поможет минимизировать негативные последствия, которые порождает незаконная миграция», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, 26 октября в Гомеле прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Белоруссии Александра Лукашенко в формате «с глазу на глаз». По словам Порошенко, в 2017 году товарооборот между двумя странами вырос на 23%.

Напомним, ранее в Гомеле во время общения с представителями украинской общины Порошенко заявил, что Минску нельзя допустить, чтобы Россия «использовала Беларусь» для того, чтобы «зайти в фланг» Украины.