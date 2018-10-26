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Лучших чиновников в Чувашии наградят телевизорами

Экономика

В республике готовятся к конкурсу среди чиновников

Лучших чиновников в Чувашии наградят телевизорами
Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР
«Сейчас в наше время главное украшение стола — телевизор»

Чебоксары, 26 октября 2018, 16:53 — REGNUM  В Чувашии лучшие муниципальные служащие получат по телевизору. Соответствующий аукцион о закупке техники опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии.

«Объект закупки: поставка ценных подарков (телевизоров) для награждения победителей республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике», — говорится в документации.

Всего планируется приобрести шесть телевизоров с диагональю не менее 32, 28 и 24 дюймов. Товар должен быть новым, не ранее 2018 года выпуска. Начальная стоимость контракта определена в сумме 67 572 рубля 66 копеек. Источник финансирования — средства республиканского бюджета Чувашии.

Напомним, лучших государственных гражданских и муниципальных служащих Чувашии определяют по итогам конкурса с 2011 и 2012 годов. Власти отмечают, что «конкурсы проводятся в целях повышения престижа гражданской и муниципальной службы, общественного признания заслуг в профессиональной служебной деятельности гражданских и муниципальных служащих».

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Государственные закупки
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