Порошенко заявил о росте товарооборота Украины и Белоруссии на 23%

Киев, , 16:48 — REGNUM Сегодня, 26 октября, в Гомеле прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Белоруссии Александра Лукашенко в формате «с глазу на глаз». Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В частности, Порошенко заявил, что на первом Форуме регионов Украины и Белоруссии подписан ряд соглашений между областями, планируется принятие еще нескольких документов. По его словам, товарооборот между двумя странами вырос на 23%.

«Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран показывает, что прирост составляет более 23%», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Украина нарастила экспорт своих товаров на рынок соседней страны.

Как сообщалось, ранее в Гомеле во время общения с представителями украинской общины Порошенко заявил, что Минску нельзя допустить, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы «зайти в тыл» Украины.

«Это граница дружбы, и ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет, и, конечно, мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь, чтобы зайти к нам в тыл», — сказал Порошенко.

Напомним, 26 октября президент Украины Порошенко осуществляет рабочий визит в Белоруссию. Глава украинского государства примет участие в первом Форуме регионов Украины и Белоруссии в Гомеле.