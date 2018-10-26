Дефицит республиканского бюджета Киргизии превысит 14 млрд рублей

Бишкек, , 16:37 — REGNUM По итогам 2018 года дефицит республиканского бюджета Киргизии должен будет сложиться на уровне 15,2 млрд сомов (более 14,3 млрд рублей), что составляет 2,7% от ВВП. Об этом заявил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая на правительственном заседании, пишет «Tazabek».

Вместе с тем, по его словам, нехватку денег можно будет компенсировать: за счет внутренних источников предусмотрено положительное сальдо в размере свыше 7,2 млрд сомов (более 6,8 млрд рублей), а по внешним — свыше 7,9 млрд сомов (более 7,5 млрд рублей).

Также он сообщил о том, что согласно прогнозам аналитиков подчиненного ему ведомства, доходы государственного бюджета Киргизии с учетом грантов госинвестиций должны будут составить свыше 158,6 млрд сомов (более 149,6 млрд рублей) или 28,4% ВВП.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным министерства финансов, совокупные доходы госбюджета Киргизии за январь — сентябрь 2018 года составили около 107 млрд 571,7 млн сомов (101 млрд 482,7 млн рублей по текущему курсу), а совокупные расходы — более 107 млрд 648,2 млн сомов (101 млрд 554,9 млн рублей).

Таким образом дефицит государственной казны Киргизии сложился в сумме более 76,5 млн сомов (72,2 млн рублей).