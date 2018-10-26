Киргизские энергетики попали в зависимость от китайской компании TBEA

Бишкек, , 16:35 — REGNUM Киргизстанские специалисты не могут самостоятельно ремонтировать и обслуживать построенную на китайский грант электрическую подстанцию «Узловая», поскольку вся документация по ней написана на китайском языке. Об этом заявил депутат Кожобек Рыспаев, выступая на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, пишет Economist.

В ответ на это председатель правления Нацэнергохолдинга Киргизии Азамат Абдыкадыров сообщил, что документы по энергообъекту уже переводят, но перевод еще не закончен.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов также пообещал решить возникшую проблему, и добавил, что обучение местных специалистов, которые будут работать на подстанции, также еще не окончено.

Напомним, что ранее власти Киргизии взяли в Эксимбанке Китая кредит в размере $208 млн (свыше 13,6 млрд рублей) на реконструкцию четырех электрических подстанций, среди которых числилась и «Узловая». Подрядчиком по настоянию китайской стороны выступила китайская компания TBEA.

Модернизацией ТЭЦ столицы Киргизии также занималась TBEA.

Отметим, что ранее киргизские спецслужбы арестовали экс-премьер-министра Сапара Исакова, а также ряд других высокопоставленных чиновников, подозреваемых в лоббировании интересов этой китайской компании.