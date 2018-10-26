В Латвии испугались российских трамваев, предложили пересесть на танки

Рига, , 16:31 — REGNUM В латвийском городе Даугавпилс запланирован масштабный проект по обновлению трамвайного парка и инфраструктуры, который будет финансироваться из фондов Европейского союза. Так как предусмотренные 13 млн евро нужно использовать до августа 2023 года, по решению Даугавпилсской думы город решил закупить у литовской Railvec четырехосные трамваи Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), сообщает Delfi. Цена контракта — на сумму 4,95 млн евро.

Следует отметить, что компания Railvec из Литвы участвовала в объявленном конкурсе на закупку трамваев в г. Даугавпилсе, где она победила, и в портовом городе Лиепае, где она не прошла квалификационный отбор, уступив место предприятью Liepājas tramvajs. Победа Railbec уже тогда вызвала возмущение у первых лиц Латвии, которые были озабочены тем, что ТВЗ является частью российского холдинга Трансмагхолдинг.

По версии латвийского телеканала ТВ3, российские заводы, входящий в состав данной компании, изготавливают стартовые платформы для межконтинентальных ракет, шасси для комплексов противовоздушной обороны и даже дизельные двигатели для подводных лодок. Когда эту информацию официально опровергли, страсти не улеглись.

Забеспокоился МИД Латвии, заявив, что «не понимает решения», принятого Даугавпилсской думой. Подключилась и главная спецслужба страны — полиция безопасности. Хотя ранее глава

«МИД и в переписке с компетентными ведомствами Латвии, и в публичном пространстве неоднократно указывал на риски, к которым может привести эта сделка. Но при этом следует учитывать, что сферой ответственности МИД не является надзор над решениями Даугавпилсской думы в области общественных закупок», — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует LETA.

При этом никаких претензий, кроме страны-производителя, ни у одного ведомства, судя по всему, нет. Конкуренты российских трамваев, польское предприятие Modertrans Poznan Sp. z o.o. и хорватское предприятие Končar-Electric Vehicles Inc, никаких нареканий от властей Латвии не услышали и теперь намерены занять освободившееся место.

«Действительно, когда для пассажиров вместо трамваев по городам будут ходить старые танки или бронетранспортёры, всё будет совсем по-другому. И МИД не будет нервничать», — комментируя ситуацию, написал сегодня, 26 октября, на своей страничке в социальной сети Facebook депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.