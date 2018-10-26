Росстат зафиксировал рост цен на бензин в сентябре

Москва, , 16:28 — REGNUM Потребительские цены на автомобильный бензин в России в сентябре выросли в среднем на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,2%. Такие данные приводит 26 октбяря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала 2018 года цены бензин выросли на 8,9%, а по сравнению с сентябрём 2017 года — на 11%.

При этом, по оценке Росстата, цены производителей в сентябре выросли на 10%, а с начала года — на 26,1%.

Сообщается, что рост потребительских цен на бензин сентябре был зафиксирован в 36 субъектах Федерации, в том числе в Крыму — на 1,4%, в Севастополе и Забайкальском крае — на 1,1%. Снижение цен на наблюдалось в 13 субъектах Федерации, в том числе в Хабаровском крае и Белгородской области — на 0,8%.

В Москве автомобильный бензин за месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены на него в среднем не изменились.

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