«Исторически сильная экономика» впечатлила и обнадежила конгрессмена

Роли, США, , 17:14 — REGNUM Впечатляющими достижениями экономики поделился конгрессмен Марк Уолкер, обсуждая в твиттере показатели роста зарплат среди низкооплачиваемых работников.

На представленной политиком схеме Бюро трудовой статистики видно, что после слабых колебаний между практически нулевым ростом в 2011—2013 годах произошел подъем до 2,5% в 2014, снова спад — а затем непрерывный рост в 2016—2018 годах до почти 5%.

«Наша исторически сильная экономика дает надежду и возможность всем нашим сообществам. За последний год работники с наименьшим доходом увидели рост заработной платы в 4,9%. Северная Каролина возвращается к работе, зарабатывает больше и чувствует себя лучше. Давайте продолжать в том же духе!», — пишет конгрессмен.

Примечательно, что речь идет именно о низкооплачиваемых профессиях — тема актуальна на фоне непрерывного обсуждения налоговых послаблений для обеспеченных граждан. На этой же неделе стало известно о снижении безработицы в Техасе — рекордном за всю историю наблюдений.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время состояние американской экономики является «лучшим в истории», на что Барак Обама напомнил ему: к тому моменту, как предшественник Трампа покинул Белый дом, в стране «уже начала повышаться зарплата». Трамп также предложил снизить на 10% подоходный налог для людей со средним доходом, подчеркивая, что речь идет не о бизнесе, а именно об обычных американцах.