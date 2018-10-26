Медведев оставил Калининград заложником Литвы

Сергей Артёменко, , 16:30 — REGNUM

Во время визита в Калининградскую область Медведев много говорил об энергетической безопасности. Говорил правильные, разумные вещи о необходимости дополнительных поставок энергоресурсов и предотвращений возможных блэкаутов на территории эксклава. Но главное не то, что он сказал, а что он не сказал. А не сказал премьер ни слова о Калининградской АЭС, проект которой, похоже, так и останется замороженным.

Торжественное начало строительства БалтАЭС началось 25 февраля 2010 года. Когда проект запускался, то практически никто не скрывал, что избытки электроэнергии будут продаваться в Литву и Польшу. Литва уже к тому времени закрыла АЭС, а в Польше намечался дефицит электроэнергии в связи с закрытием угольной генерации. Стройка шла достаточно бодро, но в летом 2013 года СМИ опубликовали информацию из внутренних документов «Росатома», согласно которым предполагалось законсервировать стройку в связи с тем, что непонятно, куда пойдёт электричество с АЭС после запуска в эксплуатацию. В Литве как раз к 2013 году заявили о том, что «ни под каким соусом» не купят электроэнергию из Калининграда. В «Росатоме» в конце 2013 года была создана рабочая группа, которая за год должна была найти каналы сбыта электричества с БалтАЭС и привести иностранных инвесторов. Переговоры шли неплохо. Интерес высказывали итальянцы, немцы, да и поляки. Но тут случился майдан на Украине, и политика стала довлеть над бизнесом в международных проектах.

После станцию пытались перепрофилировать на внутренние нужды, в связи с тем, что Прибалтика решила выйти из БРЭЛЛ, и вопрос бесперебойного снабжения Калининграда электричеством встал достаточно остро. Однако правительство РФ, возглавляемое Медведевым, еще в 2014 году сделало ставку на развитие угольной и газовой генерации в области. В случае, если бы Калининградская область не была во враждебном иностранном окружении, то такой сценарий был бы вполне оправдан, поскольку в Калининградской области нет и не предвидится энергоемких производств, а потребности экономики и населения в электричестве вполне покрываются действующей генерацией.

Но проблема как раз в том, что соседние государства, особенно Литва, не являются комфортными транзитными странами для угля и газа в Калининград. Литва уже останавливала поезда в российский регион только на основании того, что кому-то померещились «зелёные человечки» в поезде. Кроме того, политики Литвы не стесняются публично говорить о том, что Калининград является заложником Литвы, и это необходимо использовать в политических целях. Пока Литва зависела от поставок электроэнергии из Белоруссии и Калининградской области, у России был свой рычаг давления. Однако после ее выхода из БРЭЛЛ Россия теряет возможности влиять на соседа, и Литве ничего не помешает воплотить свои угрозы в жизнь.

В связи с этим Калининград не только оказывается отрезанным от России энергетическим островом, но также вопрос поставок угля и газа всецело становится зависим от позиции Литвы. Таким образом, правительство России собственными руками усилило заложничество российского региона от литовских политиков.

Возобновление строительства АЭС могло бы вернуть энергетический суверенитет Калининградской области. АЭС создала бы и дополнительные механизмы безопасности в военной сфере для Калининградской области. Для энергетической безопасности Калининграда будет достаточно одного реактора, что позволит удешевить строительство. Конечно, деньги на возведение даже одного блока будут окупаться гораздо дольше, поскольку здесь в первую очередь стоит не вопрос коммерции и продажи электроэнергии за рубеж, а вопрос безопасности граждан России.

Но Медведев на совещании в Калининграде про это не сказал ни слова. А значит, область так и останется заложником в окружении недружелюбных соседей.