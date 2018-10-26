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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Экономика

В сентябре Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%

Москва, 26 октября 2018, 15:39 — REGNUM  Центральный банк Российской Федерации принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает 26 октября пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 октября 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта (до 7,5%) с «целью ограничения инфляционных рисков». При этом в Банке России не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки в случае реализации рисков.

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Ключевая ставка Банка России
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