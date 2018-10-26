Экономист Руслан Гринберг раскритиковал денежно-кредитную политику РФ

Москва, , 15:42 — REGNUM У российских бизнесменов «нет аппетита» к тому, чтобы инвестировать в экономику РФ, считает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 26 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

«Я думаю, что наша денежно-кредитная политика неверная в принципе, — сказал Гринберг. — Они (Центробанк РФ — прим. ИА REGNUM ) с самого начала много ошибок сделали — когда открыли границы для вывоза капитала. В экономике с недиверсифицированным экспортом это всегда угроза».

Кроме того, экономист коснулся вопроса о связи ключевой ставки с доступностью в РФ дешёвого кредита, о необходимости которого не раз говорили и бизнесмены, и эксперты.

«Что касается дешёвого кредита, то дело в том, что у бизнесменов нет аппетита к инвестициям, и это в последнюю очередь связано с дороговизной кредита, — сказал Гринберг. — Все живут сегодняшним днём, и здесь процентная ставка особого значения не имеет».

Объясняется такая инвестиционная апатия, по мнению Гринберга, наличием «громадных рисков», присутствующих в российской экономике и мешающих сделать «что-либо серьёзное».

Напомним, как стало известно 26 октября, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на отметке в 7,5% годовых. Кроме того, регулятор поделился прогнозом, согласно которому годовая инфляция будет колебаться в интервале от 5% до 5,5% и вернётся к 4% в 2020 году.

Также отметим, что решение повысить ключевую ставку до вышеупомянутых 7,5% было принято 14 сентября 2018 года.