Давление на сырьевой рынок оказывает укрепляющийся доллар — эксперт

Москва, , 15:35 — REGNUM Пик падения цен на нефть пришелся на вторник текущей недели (с $80,30 до $75,60 за баррель), после чего котировки скорректировались около $76,00 за баррель, cообщил ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Михаил Грачев.

Во вторник, 23 октября, драйвером падения стало заявление министра нефти Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха о том, что королевство готово заместить потери рынка после 4 ноября и вступления в силу санкций против Ирана. Развернуться ценам не дали данные по запасам нефти в США, которые выросли на 6,346 млн баррелей за прошлую неделю, подчеркнул эксперт.

«Вчера мониторинговый комитет ОПЕК сообщил о выполнении обязательств участников ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 111% в сентябре-2018. По их оценке, на рынке сложился консенсус спроса и предложения, поэтому можно ожидать, что на следующей неделе цена марки Brent останется в диапазоне $76,00—$77,00 за баррель», — отметил Грачев.

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По мнению консультанта, «некоторый фактор давления» на сырьевой рынок оказывает укрепляющийся доллар США, спрос на который вырос после обвала на фондовых рынках на текущей неделе. В том случае, если фиксация прибыли на фондовых рынках (накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах 6 ноября) будет продолжаться, цена на нефть может снизиться до $72,00-$73,00 за баррель, подчеркнул эксперт.

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