Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс продала дом в Стэнфорде за $1,9 млн

Пало-Альто, США, , 15:24 — REGNUM Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Америки Кондолиза Райс продала свой четырёхкомнатный дом, расположенный в кампусе Стэнфордского университета, на полмиллиона долларов дороже, чем он ей обошёлся при покупке.

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По данным американского портала о недвижимости Realtor.com, дом площадью 2,3 тыс. кв. футов (213 кв. м) обошелся Райс в $1,3 млн в качестве профессора Стэнфорда, она приобрела его в 2008 году по специальной программе Bay Area для сотрудников вуза со скидкой.

На сайте университета поясняется, что земля, на которой расположены жилые дома в кампусе, никогда не может быть продана. Приобретать жильё здесь имеют право только преподаватели и сотрудники университета. Дисконт составляет 20−30%.

Добавим, что Стэнфорд находится в Пало-Альто в штате Калифорния, где земля стоит очень дорого. Средняя цена за квадратный фут составляет $1,3 тыс.

Имя покупателя дома Кондолизы Райс не называется.

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