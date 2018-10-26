«Американец» начинает неделю с 29 октября и выигрывает

Москва, , 15:14 — REGNUM Вечер четверга 25 октября (по мск) ознаменовался некоторым восстановлением на фондовых рынках США: все три основных индекса пытаются расти с недавно достигнутых минимумов. А индекс доллара DXY продолжает уверенный рост выше отметки 96, cообщил ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«У отечественной валюты, напротив, дела уже не так хороши, как в начале недели. Но и не так плохи, как могли бы быть при общем восстановлении доллара США на мировом валютном рынке», — отметил он.

По словам эксперта, причина вышеописанного в том, что отечественную валюту продолжают поддерживать два временных фактора: во-первых, хотя падение нефти с годовых максимумов в последние дни продолжилось до отметки $65,74 за баррель (минимальное значение вторника, 23 октября), в моменте нефть марки WTI пытается восстанавливаться и закрепиться в районе $67,30-$67,40 за баррель.

«Это объясняется тем, что из-за возможных перебоев в поставках нефти из Ирана и Венесуэлы и некоторого сокращения добычи странами ОПЕК, а также из-за напряжённости, возникшей вокруг Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционно настроенного журналиста Джамаля Хашогги, среди части инвесторов есть ожидания роста нефтяных котировок к $100 за баррель в ближайшие месяцы», — подчеркнул Перекальский.

Во-вторых, отметил эксперт, налоговый период всё ещё не закончился, что традиционно поддерживает рубль. В то же время следует отметить, что все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и октябре, носили (и носят) исключительно временный характер. Что касается вышеуказанных причин временной «крепости» рубля, их действие ограничено периодом в 2−3 торговых дня и уже совсем скоро сойдёт на нет, сказал он.

«Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились (особенно санкционная составляющая. Уже 6 ноября американцы грозились ввести новый «адский» пакет санкций. И обещают впредь ужесточать их каждый месяц-два). И действие этих негативных для отечественной валюты «долгоиграющих» факторов неизбежно пересилит влияние краткосрочных (временных) факторов, работающих на рубль», — считает аналитик.

По его мнению, вероятно, начало процесса уже не за горами. Доказательством этому может служить открытие торгов утром 26 октября с ценовым разрывом вверх (65,33 на закрытии четверга и 65,42 на открытии пятницы).

«Важно также то, что и закрытие предыдущего дня, и открытие нынешнего произошло выше важного уровня в 65 рублей за доллар. Из этого можно сделать вывод о том, что восстановление доллара США, по крайней мере по отношению к рублю, будет набирать обороты, если не сегодня-завтра, то уже с начала ноября (после окончания налогового периода)», — сообщил Перекальский.

Он подчеркнул, что наблюдаемая в последнее время «сила» рубля вызвана исключительно кратковременными «сезонными» факторами и временной слабостью американской валюты. Тем не менее такое временное ослабление вряд ли развернет общий повышательный тренд «американца», хорошо подкреплённый воздействием долговременных фундаментальных факторов.

«На понедельник, 29 октября, наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары доллар-рубль выглядит так: сначала небольшое снижение на открытии торгов (скорее всего, не ниже, чем 65,20 рублей за доллар). Затем быстрый разворот вверх, преодоление психологически важного уровня 65,50 рублей за доллар, закрепление выше нижней границы ценового разрыва 15 октября, расположенного в районе 65,70 и постепенное восстановление к верхней границе этого разрыва на отметке чуть выше 66 рублей за доллар», — считает аналитик.

Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше значения в 66,30 рублей за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−66,80 ускорится, поделился эксперт.

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«Вывод: при развороте вверх покупать доллары против рубля. Тем более, что сформировавшийся тренд на ослабление рубля является долгосрочным (начался в конце февраля текущего года в недельном масштабе) и хорошо поддерживается фундаментально. А то укрепление национальной валюты, которое мы наблюдали в последнее время, является всего лишь коррекцией к этому тренду», — сообщил Перекальский.

Дополнительными сигналами к покупке «американца» может послужить закрепление индекса доллара DXY выше отметки 97 по итогам дня (на момент написания настоящего прогноза было 96,41) и продолжение восстановления основных фондовых индексов США от минимумов недели с 22 по 26 октября, подчеркнул эксперт.

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