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Метрополитен Алма-Аты купил 32 новых вагона

Экономика

Из новой партии вагонов будет сформировано восемь подвижных составов

Метрополитен Алма-Аты купил 32 новых вагона
Ольга Шматова © ИА Красная Весна
Метрополитен Алма-Аты

Астана, 26 октября 2018, 15:21 — REGNUM  Коммунальное государственное предприятие (КГП) «Метрополитен» и Hundai Rotem подписали соглашение по поставке пассажирских поездов для алма-атинского метрополитена, сообщает 26 октября агентство «КазТАГ».

Корейская компания поставит 32 вагона метрополитена стоимостью $71,3 млн. В настоящее время в эксплуатации находится семь поездов по четыре вагона. Из новой партии вагонов будет сформировано восемь подвижных составов.

Отметим, алма-атинский метрополитен является первым и единственным в Казахстане и вторым в Туркестане, после ташкентского метрополитена. Оно было открыто 1 декабря 2011 года. Метро состоит из одной линии и девяти станций.

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Строительство метрополитена
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