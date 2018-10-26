В «комфортную среду» Курской области вложили полмиллиарда рублей

Курск, , 15:12 — REGNUM В Курской области на реализацию проекта «Комфортная городская среда» за два года было направлено более 550 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Из этой суммы около 450 млн рублей составили средства федерального бюджета, а остальные в порядке софинансирования были направлены из областного и муниципальных бюджетов.

В 2017 году в проект вошли 42 курских муниципальных образования. В них было благоустроено 510 дворов и 58 общественных территорий. В 2018 году программа пришла 76 муниципальных образований. На год было запланировано благоустройство 235 дворов и 91 общественного пространства — к концу октября работы завершены на 271 объекте.

В 2019 году в регионе собираются благоустроить 82 общественных и 451 дворовую территорию в 77 муниципальных образованиях. До конца 2018 года будут разработаны дизайн-проекты и документы. По прогнозам администрации Курской области, федеральная субсидия на эти цели составит 340,7 млн рублей.