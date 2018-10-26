Последствия блэкаута: на предприятии «Евродон» погибла вся птица

Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM На территории птичников агрохолдинга «Евродон» погибла вся птица. О последствиях блэкаута сообщили в компании сегодня, 26 октября.

«В связи с прекращением подачи электричества на площадки, птицы в птичниках агрохолдинга больше нет. Она погибла. Согласно справочной информации, у компании было более 26 площадок и свыше 300 птичников. Поголовье прошлой осенью составляло 3,5 млн голов», — уточнили в компании.

ИА REGNUM ранее сообщало, что отключить производственные площадки предприятия от электроэнергии было решено в связи с образовавшимся долгом перед поставщиком ресурса. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» пояснило, что компания задолжала энергетике 50 млн рублей. Период просроченной задолженности превысил два месяца.

Позже сообщалось о том, что Вешэкономбанк (ему принадлежит контрольный пакет акций) поможет вывести предприятие из блэкаута, расплатившись с энергетиками. Задолженность планируется погасить в срок до 2 ноября.

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