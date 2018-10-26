Украина разместила еврооблигации на $2 млрд под 9 и 9,75% годовых

Киев, , 15:06 — REGNUM Министерство финансов Украины разместило пятилетние и десятилетние еврооблигации на 2 млрд долларов под 9 и 9,75% годовых. Об этом 26 октября написал на своей странице в Фейсбук специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Украина разместила еврооблигации, вернувшись на рынок заимствований спустя 13 месяцев. Минфин осуществил размещение путем выпуска двух серий бумаг. Были проданы 5-и летние еврооблигации с доходностью 9% на сумму 750 млн долларов. И десятилетние бумаги с доходностью 9,75% на сумму 1,25 млрд долларов. Общий объем заявок, поданных инвесторами составил 4,9 млрд долларов. Сразу необходимо оговорится, что удовлетворять все заявки является признаком плохого тона и хорошее соотношение размещения к спросу начинается от 1-го к 3-м. Хорошо, конечно, если спрос превышает ваши запросы и в 5 раз и в 10 раз, что позволяет вам существенно снизить доходность. Но это не наш случай», — отметил Фурса.

По его словам, размещение еврооблигаций стало возможным благодаря достижению договоренностей с МВФ о новой программе.

«До этого момента выход на внешние рынки для Украины был закрыт. Еще при размещении прошлого займа, в сентябре 2017 года, инвесторы покупали украинские долги с расчетом, что уже до конца 2017 года Украина получит новый транш… Подъем тарифов на газ не только разблокировал сотрудничество с МВФ, но и позволил Украине выйти на внешние рынки», — сказал Фурса.

Он считает, что ситуация на внешних рынках в момент выхода Украины на рынок заимствований сложилась крайне неблагоприятная.

«В абсолютных числах стоимость займа стала одной из наибольших в новейшей истории. Формально, основываясь на официальной ставке. Пятилетние бумаги были размещены чуть лучше, чем в свое время (2012 год), когда доходность составила 9,25%. Ставка по привлечению десятилетних бумаг формально стала самой высокой», — добавил Фурса.

Эксперт также проинформировал, что Киев снизил процентную ставку еврооблигаций с 10%. Фурса сообщил, что доходность украинских бумаг ниже турецких.

«Доходности стран с развивающихся рынков растут по-разному. Так, даже по сравнению с апрелем стоимость заимствований для Турции выросла в 2 раза, до 7,5%. Украине тут еще и повезло… Можно сказать, что Минфин выжал максимум из текущего рынка. В процессе размещения удалось снизить доходность с первоначального уровня. Изначально стоимость привлечения денег по десятилетним облигациям мог достигать 10%. Обиднее всего для Минфина, что формально показатели Украины за последний год существенно улучшились. Долговая нагрузка существенно снизилась. Экономический рост продолжается. Но высокая стоимость привлечения долга является платой за постоянный саботаж реформ», — подчеркнул Фурса.

Напомним, достижение прогресса в переговорах с МВФ позволило Киеву разместить еврооблигации, а также получить доступ к кредитам от ЕС и Мирового банка.19 октября МВФ сообщили, что Украина и фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября председатель правления Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что уже в декабре 2018 года Международный валютный фонд может предоставить Киеву первый транш.

По его словам, МВФ предоставит Украине краткосрочный кредит 3,9 млрд долларов на 15 месяцев.