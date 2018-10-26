В Оренбуржье забраковали более 400 тонн продовольственной пшеницы

Оренбург, , 15:03 — REGNUM В Оренбургской области с начала октября 2018 года должностные лица Управления Россельхознадзора отказали в выдаче карантинных сертификатов на продовольственную пшеницу общим объёмом более 400 тонн. В трёх случаях более 200 тонн зерна планировалось к экспорту, ещё более 200 тонн — к перемещению по территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В трёх случаях отказано в выдаче карантинных сертификатов по причине выявления карантинных сорных растений (амброзии трёхраздельной и горчака ползучего) в пшенице продовольственной общим весом 205 тонн. Партии зерна планировались к отправке в Новороссийск Краснодарского края для дальнейшей отправки водным транспортом на экспорт.

Ещё три случая отказа в выдаче карантинного сертификата было при перемещении из одной карантинной фитосанитарной зоны в другую фитосанитарную зону Оренбургской области 210 тонн пшеницы продовольственной. В продукции выявлена амброзия трёхраздельная. Предприятие, на которое направлялся данный груз не входит в перечень перерабатывающих предприятий, лишающих карантинные объекты жизнеспособности. На территории Оренбургской области статус предприятий, имеющих технологии, обеспечивающие лишение семян и плодов карантинных сорных растений жизнеспособности, имеют 11 хозяйствующих субъектов.

Оформление карантинного сертификата — необходимая мера, которая направлена на охрану растений и продукции растительного происхождения от распространения карантинных объектов. Данный документ, удостоверяет соответствие партии подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям при перемещении по территории Российской Федерации.