Депутаты Госдумы предложили ЦБ распространить телематику на ОСАГО

Москва, , 15:03 — REGNUM Депутаты Госдумы предложили ЦБ дать возможность автомобилистам удешевить полис ОСАГО и КАСКО — при использовании телематики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, соответствующее обращение депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов направили на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«В связи с продолжающейся подготовкой законопроекта по внесению изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», просим Вас рассмотреть возможность дополнить указанный нормативный правовой акт опцией, обеспечивающей оптимизацию расходов автовладельцев при оформлении полиса ОСАГО», — говорится в документе.

Сейчас телематику страховые компании используют при оформлении полиса КАСКО. Такая функция позволяет дистанционно отслеживать ряд важнейших параметров, например, движение автомобиля и его время в пути. Полученные датчиком прибора данные направляются в страховую компанию, обрабатываются и используются для расчета риска страховой компании и, соответственно, стоимости полиса КАСКО для водителя.

С учетом обсуждения поправок о тарифах ОСАГО парламентарии предлагают распространить опыт применения телематики при страховании ОСАГО, что будет выгодно автомобилистам, редко пользующимся своей машиной.

«К примеру, при приобретении полиса ОСАГО на срок 30 дней телематика фиксирует фактическое количество суток использования транспортного средства. Соответственно, с оплаченной стоимости полиса списывается сумма за одни, двое, или десять суток фактического использования. Таким образом, достигается более справедливое соотношение расходов автовладельца на полис ОСАГО к реальному времени эксплуатации транспортного средства», — отмечается в письме.