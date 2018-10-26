На Украине уже подняли цены на газ до $338 в 2019 года — эксперт

Киев, , 15:02 — REGNUM 19 октября правительство Украины приняло постановление № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», согласно которому цен на газ для населения будут подниматься в 2019—2020 гг.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Он сообщил, что согласно принятому документу в 2019 году Киев поднимет цены на газ для населения до $338 или 9600 гривен/тыс кубометров, а в 2020 году — до $500 или 14 000 грн/тыс кубометров. Землянский назвал энергополитику правительства Украины «большим фейком».

«Вся ваша так называемая энергополитика один большой фейк. Согласно тексту постановы: Рост тарифов с мая 2019 года 9600 гривен/тыс кубометров с НДС и транспортом. Рост тарифов с 1 января 2020 года до средневзвешенных по промышленности. То есть по сегодняшнему раскладу 14 000 грн/тыс кубометров», — написал Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5% (до 8550 грн или 303 долл за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров (с МВФ — ред.)… Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.

Напомним, 19 октября МВФ сообщили, что Украина и фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».