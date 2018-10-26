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В медучреждения Псковской области отправлена партия дефибрилляторов

Экономика

Оборудование получили учреждения в отдаленных деревнях и сёлах

Москва, 26 октября 2018, 15:02 — REGNUM  Партию автоматических наружных дефибрилляторов для реанимации пациентов в медицинских учреждениях Псковской области отправил в регион холдинг «Швабе», победивший в открытом электронном аукционе. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что оборудование получили больницы, мобильные и стационарные фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных деревнях и селах семи районов области — Порховского, Новосокольнического, Островского, Псковского, Опочецкого, Гдовского и Пыталовского.

Заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин пояснил, что все поставленные устройства введены в эксплуатацию, а медперсонал прошёл соответствующий инструктаж.

В свою очередь, официальный портал государственных органов Псковской области сообщил, что 16 дефибрилляторов поставят в районы до 1 ноября и что они будут использоваться в строящихся в регионе модульных фельдшерско-акушерских пунктах.

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