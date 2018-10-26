ФАС возбудила дела против «Мосгосэкспертизы» и «Мособлгосэкспертизы»

Москва, , 14:58 — REGNUM Против ГАУ «Мосгосэкспертиза» и ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» возбуждены дела из-за подозрений в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Отмечается, что производство заведено по поводу подозрений в нарушении антимонопольного законодательства при проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Сообщается, что весной 2018 года в ФАС РФ обратилась компания «Эколоджи Строй». По сведениям компании, в действиях «Мосгосэкспертизы» и «Мособлгосэкспертизы», а также «Леноблгосэкспертизы» были признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Как было установлено ведомством, организации, уполномоченные на проведение госэкспертизы, также проводили негосударственную экспертизу.

Организациям были выданы предупреждения о прекращении совмещения функций органов исполнительной власти субъектов РФ по проведению государственной экспертизы и функций хозяйствующих субъектов по проведению негосударственной экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы ФАС.